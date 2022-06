Chiffrement de bout en bout

Synchronisation de cluster à cluster

Atlas MongoDB

MangoDB, une alternative Open Source à MongoDB ?

« La partie la plus difficile de la vie d'un développeur est la gestion de l'état, a déclaré Andrew Davidson, vice-président de MongoDB pour les produits en cloud. L'attrait initial de MongoDB était de donner aux développeurs un moyen plus facile de stocker, d'indexer et de récupérer des documents en tant qu'objets, plutôt que de traduire ce travail en SQL. Toute plateforme de développement de nouvelle génération doit répondre aux besoins des développeurs là où ils se trouvent. »MongoDB est un système de gestion de base de données NoSQL orienté documents. Doté d’un mécanisme complètement différent des SGBD comme MySQL ou PostgreSql, il permet de stocker des données pouvant être exploitées par plus de 10 langages de programmation.Dev Ittycheria, président et CEO de MongoDB, a déclaré : La dernière version MongoDB 5.0, a été publiée en juillet 2021 . MongoDB 5.0 facilite la prise en charge d'un plus large éventail de charges de travail, introduit de nouvelles façons d'assurer l'avenir des applications et améliore la confidentialité et la sécurité. Des clusters multicloud ou des instances sans serveur dans Atlas aux déploiements privés et hybrides gérés par Ops Manager 5.0 et Kubernetes, MongoDB offre une grande liberté aux développeurs. Les binaires MongoDB 6.0 ne sont actuellement disponibles que sous forme de versions candidates. Les versions candidates peuvent être utilisées pour tester rapidement les nouvelles fonctionnalités, mais ne sont pas adaptées aux déploiements de production.Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités les plus importantes :Disponible en version preview, Queryable Encryption permet d'interroger des données chiffrées et de chiffrer l'ensemble d’une transaction. Une première dans le secteur selon MongoDB. Selon les responsables de MongoDB, cette fonctionnalité intéressera les organisations qui possèdent beaucoup de données sensibles, comme les banques, les établissements de soins de santé et le gouvernement. « Les développeurs n'ont donc plus besoin d'être des experts en chiffrement », a déclaré Davidson.Ce chiffrement de bout en bout côté client utilise de nouvelles structures de données d'index chiffrées, les données recherchées restent chiffrées à tout moment sur le serveur de base de données, y compris dans la mémoire et dans le CPU. Les clés ne quittent jamais l'application et la société affirme que la vitesse de requête et les performances globales de l'application ne sont pas affectées par cette nouvelle fonctionnalité.MongoDB prend également en charge les données de séries temporelles, qui sont importantes pour la surveillance des systèmes physiques, les données financières à évolution rapide ou d'autres ensembles de données à orientation temporelle. Dans MongoDB 6.0, les collections de séries temporelles peuvent avoir des index secondaires sur les mesures, et le système de base de données a été optimisé pour trier plus rapidement les données temporelles.Bien qu'il existe un certain nombre de bases de données spécifiquement axées sur les données de séries temporelles, comme InfluxDB. Davidson indique que, « de nombreuses organisations ne souhaitent pas nécessairement mettre en place un système de base de données complet pour cet usage spécifique, un système distinct coûtant plus cher en termes de support et d'expertise. »Une autre fonctionnalité est la synchronisation de cluster à cluster, qui permet la synchronisation continue des données des clusters MongoDB à travers les environnements. Elle fonctionne avec Atlas, dans un cloud privé, sur site ou en périphérie. Cela ouvre la voie à l'utilisation des données à plusieurs endroits pour les tests, les analyses et la sauvegarde.Une attention particulière a également été accordée à une meilleure prise en charge de l'analyse. Les nœuds d'analyse de MongoDB peuvent désormais être mis à l'échelle séparément, ce qui permet un meilleur provisionnement. Et une fonctionnalité qui sera introduite plus tard cette année, Column Store Indexing, peut être utilisée pour créer et maintenir un index spécialement conçu pour accélérer les requêtes analytiques sans modifier la structure du document ou copier les données vers un autre système.Le logiciel commercial Atlas a lui-même subi quelques améliorations. La fonction de recherche d'Atlas alimentée par le logiciel libre Apache Lucene a été enrichie pour permettre aux utilisateurs de mieux naviguer et d'affiner leurs résultats dans différentes dimensions grâce à une nouvelle fonction appelée Search Facets, qui met en œuvre une technologie d'index inversé.Une nouvelle fonctionnalité appelée Atlas Device Sync connecte une base de données backend entièrement gérée dans Atlas à la populaire base de données d'objets mobiles Realm, accordant un contrôle granulaire sur les données synchronisées aux applications des utilisateurs. MongoDB a fait l'acquisition de Realm en 2019.Et si MongoDB Atlas vise à rendre les bases de données plus faciles à gérer grâce à un modèle de service en nuage, la société propose désormais une option encore plus facile, Atlas Serverless, qui est maintenant généralement disponible et supprime complètement la tâche de provisionnement et de mise à l'échelle des bases de données. Les utilisateurs paieront selon un modèle de calcul par ordinateur.MongoDB est une technologie qui change la vie de nombreux développeurs, leur permettant de créer des applications plus rapidement qu'avec des bases de données relationnelles. Cependant, MongoDB a abandonné ses racines Open Source , en changeant la licence en SSPL, ce qui le rend inutilisable pour de nombreux projets Open Source et commerciaux. En octobre 2018, la base de données MongoDB est publiée sous SSPL. Les distributions Debian, Red Hat Enterprise Linux et Fedora Linux ont par la suite abandonné MongoDB, invoquant des inquiétudes concernant la SSPL.Amazon a publié un service compatible mais propriétaire nommé DocumentDB, et il est apparu que la SSPL n'a pas réussi à augmenter les revenus du cloud pour MongoDB. La plupart des utilisateurs de MongoDB n'ont pas besoin des nombreuses fonctionnalités avancées offertes par MongoDB, mais ils ont besoin d'une solution de base de données open source. Conscient de cela, des développeurs ont lancé MangoDB pour combler ce vide en offrant une alternative. MangoDB a pour objectif de devenir l'alternative open source de facto à MongoDB . MangoDB est un proxy open source, qui convertit les requêtes du protocole filaire de MongoDB en SQL, et utilise PostgreSQL comme moteur de base de données. MangoDB sera compatible avec les pilotes MongoDB et fonctionnera comme un remplacement direct de MongoDB dans de nombreux cas.Source : MongoDB Quel est votre avis sur MongoDB ? L'utilisez-vous ?Pensez-vous de l'alternative MangoDB ?En l'état actuel, êtes vous pour MongoDB, MySQL ou MangaDB ?