Dev Ittycheria, président et CEO de MongoDB, a déclaré :Des clusters multi-clouds ou des instances sans serveur dans Atlas aux déploiements privés et hybrides gérés par Ops Manager 5.0 et Kubernetes, MongoDB offre une grande liberté aux développeurs.MongoDB 5.0 facilite la prise en charge d'un plus large éventail de charges de travail, introduit de nouvelles façons d'assurer l'avenir des applications et améliore la confidentialité et la sécurité.Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités les plus importantes :Les développeurs peuvent désormais bénéficier de la puissance flexible et expressive de MongoDB, avec la facilité d'un modèle serverless. Les instances serverless, désormais disponibles en avant-première, prennent en charge les dernières fonctionnalités de MongoDB, de sorte que les utilisateurs n’aient jamais à se soucier de la rétrocompatibilité ou des mises à jour. Les utilisateurs n'ont qu'à choisir une région cloud pour démarrer, puis commencer à construire avec des documents qui correspondent directement à des objets dans le code.Erwin Segerer, développeur de logiciels, Bosch.IO, déclare :MongoDB est une plateforme de base de données moderne et polyvalente, conçue pour libérer la puissance des logiciels et des données pour les développeurs et les applications qu'ils créent. Basée à New York, MongoDB compte plus de 26 800 clients dans plus de 100 pays. Les produits MongoDB fonctionnent sur tous les principaux fournisseurs de cloud, sur site et sur les ordinateurs portables des développeurs.Source : MongoDB Que pensez-vous de MongoDB 5.0 et Atlas Serverless ?