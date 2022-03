MongoDB étend sa collaboration mondiale avec AWS, un accord de collaboration stratégique visant à accélérer la migration de la charge de travail des clients vers le cloud computing

Dans le cadre de cet accord d'une durée de six ans, MongoDB et AWS s'engagent à mettre en œuvre un large éventail d'initiatives visant à faciliter l'adoption du cloud par leurs clients communs, notamment des activités de marketing et de vente intégrées, la formation et le perfectionnement des développeurs par le biais d'activités partagées de relations avec les développeurs, ainsi qu'un renforcement des essais gratuits pour aider les startups et les clients natifs du digital à commercialiser plus rapidement leurs produits et leurs idées.Cet accord s'appuie sur la relation pluriannuelle actuelle entre MongoDB et AWS, qui vise à favoriser l'adoption par les clients de MongoDB Atlas sur AWS. Dans le but d'améliorer l'expérience client, les deux sociétés ont convenu de collaborer dans les domaines de la vente, du support client, de l'architecture des solutions, du marketing et d'autres domaines pour faire de MongoDB Atlas une expérience exceptionnelle pour les développeurs sur AWS aux États-Unis, dans la région EMEA, dans la région APAC et dans le secteur public américain.Cela inclut des incitations accrues à la migration des charges de travail et des améliorations pour aider les clients à passer de technologies legacy ou de centres de données on-premise à MongoDB Atlas sur AWS. Les deux sociétés travailleront également ensemble pour offrir de nouvelles capacités conjointes aux clients dans les domaines du serverless, des processeurs AWS Graviton et des AWS Outposts. Ce partenariat soutiendra également l'expansion de MongoDB dans d'autres régions AWS à travers le monde et dans le secteur public américain avec l'autorisation FedRAMP.Ces efforts font suite aux récentes intégrations annoncées lors du salon AWS re:Invent, nottament une offre payante MongoDB Atlas sur AWS Marketplace. En outre, AWS s'engage à apporter des améliorations supplémentaires pour permettre aux clients de trouver plus facilement Atlas dans l'AWS Console. Cette intégration améliorée de l'AWS Console permettra aux clients de découvrir et d'acheter plus facilement sur AWS Marketplace.Moudy Elbayadi, directeur de la technologie chez Shutterfly, déclare : «MongoDB tire profit de la présence mondiale d'AWS et de sa large gamme de services - notamment le calcul, le stockage, l'analytique, le serverless, les conteneurs, la base de données et la sécurité - pour faire progresser les performances de son service de base de données et permettre aux clients de stocker, d'accéder et de créer des applications partout dans le monde. MongoDB propose son service de base de données Atlas sur AWS Marketplace, ce qui permet aux clients d'exécuter MongoDB Atlas sur AWS et de créer des applications hautement disponibles, performantes à l'échelle mondiale, très sécurisées et conformes aux normes de confidentialité. MongoDB sur AWS est intégré à un large éventail de services AWS pour permettre aux clients d'analyser les données avec le plus large éventail d'approches analytiques et d'intégrer des services avancés en apprentissage automatique et en Internet des objets.Alan Chhabra, vice-président exécutif des partenaires mondiaux de MongoDB, ajoute : «Ruba Borno, vice-président de Worldwide Channels and Alliances chez Amazon Web Services, déclare : «MongoDB est une plateforme de base de données moderne et polyvalente qui permet aux innovateurs de créer, transformer et bouleverser les industries en libérant la puissance des logiciels et des données. Basé à New York, MongoDB compte plus de 33 000 clients dans plus de 100 pays. La plateforme de base de données MongoDB a été téléchargée plus de 210 millions de fois et il y a eu plus de 1,5 million d'inscriptions aux cours de l'Université MongoDB.Source : MongoDB Que pensez-vous de ce partenariat ?