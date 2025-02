Le développeur de moteur de base de données MongoDB a annoncé l'acquisition pour 220 millions de $ de la startup Voyage AI, afin de réduire les hallucinations dans les applications d'IA

MongoDB, la principale base de données pour les applications modernes, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Voyage AI, un pionnier des modèles d'intégration et de reclassement de pointe qui alimentent les applications d'IA de la prochaine génération. L'intégration de la technologie de Voyage AI à MongoDB permettra aux organisations de créer facilement des applications fiables, alimentées par l'IA, en offrant une recherche d'informations très précise et pertinente, profondément intégrée aux données opérationnelles.Les applications alimentées par l'IA peuvent répondre à un large éventail de cas d'utilisation complexes, ce que les logiciels traditionnels ne peuvent pas faire ; cependant, comme les modèles d'IA sont probabilistes, ils peuvent halluciner - lorsqu'un modèle génère des informations fausses ou trompeuses. Des résultats inexacts ou de mauvaise qualité peuvent entraîner des risques graves, en particulier dans les cas où l'exactitude des informations est essentielle, comme dans le cas d'un hôpital effectuant des dépistages du cancer, d'une société financière prenant des décisions d'investissement autonomes ou d'un cabinet d'avocats offrant des conseils juridiques. Par conséquent, le risque d'hallucinations a limité l'utilisation des applications d'IA dans les cas d'utilisation critique. Ces hallucinations se produisent généralement lorsque le modèle d'IA n'a pas une compréhension ou un contexte suffisant des données au sein de l'entreprise.Pour relever ce défi, les entreprises ont besoin d'une récupération de haute qualité - une capacité d'IA essentielle qui garantit que les informations les plus pertinentes sont extraites de leurs données avec précision. Les navancés d'intégration et de reclassement de Voyage AI permettent aux applications d'extraire le sens de textes et de données non structurées hautement spécialisés et spécifiques à un domaine, qu'il s'agisse de documents juridiques et financiers, d'images, de codes ou de bases de connaissances d'entreprise. Leurs modèles sont reconnus par les principaux innovateurs en matière d'IA comme Anthropic, LangChain, Harvey et Replit. Notamment, les modèles d'incorporation de Voyage AI sont les modèles zéro-coupure les mieux notés de la communauté Hugging Face. Voyage AI est un leader de la recherche et de l'extraction alimentées par l'IA, soutenu par une équipe de chercheurs en IA de classe mondiale ayant des racines à Stanford, au MIT, à UC Berkeley et à Princeton. Leur expertise en matière de modèles d'intégration et d'architectures de recherche de pointe renforcera les capacités de MongoDB en matière d'IA afin de résoudre les problèmes les plus difficiles liés à la création et à la mise à l'échelle d'applications d'IA.», a déclaré Dev Ittycheria, PDG de MongoDB. «», a déclaré Tengyu Ma, fondateur de Voyage AI. «Les modèles d'intégration et de reclassement de Voyage AI resteront disponibles via voyage.ai, AWS Marketplace et Azure Marketplace, et d'autres intégrations MongoDB seront lancées plus tard dans l'année.MongoDB, dont le siège est à New York, a pour mission de permettre aux innovateurs de créer, transformer et perturber les industries grâce aux logiciels et aux données. La plateforme de données unifiée et intelligente de MongoDB a été conçue pour alimenter la prochaine génération d'applications, et MongoDB est la base de données la plus largement disponible et distribuée à l'échelle mondiale sur le marché. Avec des capacités intégrées pour les données opérationnelles, la recherche, l'analyse en temps réel et la récupération alimentée par l'IA, MongoDB aide les organisations du monde entier à avancer plus rapidement, à innover plus efficacement et à simplifier les architectures complexes. Des millions de développeurs et plus de 50 000 clients dans presque tous les secteurs d'activité, y compris 70 % des entreprises du classement Fortune 100, font confiance à MongoDB pour leurs applications les plus importantes.